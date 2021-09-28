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Шуфутинский раскрыл, сколько зарабатывал в СССР, когда руководил джаз-бэндом

Композитор и исполнитель долгое время жил в США, но до этого успел сделать себе имя в музыкальных кругах Магадана. Артист вспомнил, с чего начинал свой карьерный путь, и признался, сколько получал, пока не стал звездой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Михаил Шуфутинский признался, сколько зарабатывал в СССР

Фото: Anvar Galeev/Global Look Press

Как признался Михаил в интервью «Антонимы», когда он начинал свой путь в музыке, в Москве делать было нечего, а заработать первые деньги он смог только в Магадане. Тогда он основал коллектив, который был достаточно популярным: «У меня был джазовый коллектив. Нас было четверо музыкантов. И с нами выступала армянская певица Лола Хомянц. Мы проехали весь Советский Союз с гастролями», — вспомнил исполнитель в интервью с Антоном Красовским.

Честно вспомнил он и суммы заработка. Если за выступление ему платили 10 рублей, то за руководство джазовым ансамблем получал приличную сумму: «Я помню свою зарплату — 143 рубля. Это когда десять концертов в месяц получалось. А чуть позже перед отъездом из СССР мог и штуку в месяц уже заработать», — предался ностальгическим воспоминаниям Михаил Шуфутинский.

Напомним, что в 1981 году он эмигрировал с семьей в США. В Россию на постоянное место жительства он вернулся в 2000 году, но, по его словам, так и не определился, где хотел бы жить — он по-прежнему остается гражданином США.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram