Шуфутинский раскрыл, сколько зарабатывал в СССР, когда руководил джаз-бэндом
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Фото: Anvar Galeev/Global Look Press
Как признался Михаил в интервью «Антонимы», когда он начинал свой путь в музыке, в Москве делать было нечего, а заработать первые деньги он смог только в Магадане. Тогда он основал коллектив, который был достаточно популярным: «У меня был джазовый коллектив. Нас было четверо музыкантов. И с нами выступала армянская певица Лола Хомянц. Мы проехали весь Советский Союз с гастролями», — вспомнил исполнитель в интервью с Антоном Красовским.
Честно вспомнил он и суммы заработка. Если за выступление ему платили 10 рублей, то за руководство джазовым ансамблем получал приличную сумму: «Я помню свою зарплату — 143 рубля. Это когда десять концертов в месяц получалось. А чуть позже перед отъездом из СССР мог и штуку в месяц уже заработать», — предался ностальгическим воспоминаниям Михаил Шуфутинский.
Напомним, что в 1981 году он эмигрировал с семьей в США. В Россию на постоянное место жительства он вернулся в 2000 году, но, по его словам, так и не определился, где хотел бы жить — он по-прежнему остается гражданином США.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram