Шуфутинский раскрыл, сколько зарабатывал в СССР, когда руководил джаз-бэндом

Честно вспомнил он и суммы заработка. Если за выступление ему платили 10 рублей, то за руководство джазовым ансамблем получал приличную сумму: «Я помню свою зарплату — 143 рубля. Это когда десять концертов в месяц получалось. А чуть позже перед отъездом из СССР мог и штуку в месяц уже заработать», — предался ностальгическим воспоминаниям Михаил Шуфутинский.

Напомним, что в 1981 году он эмигрировал с семьей в США. В Россию на постоянное место жительства он вернулся в 2000 году, но, по его словам, так и не определился, где хотел бы жить — он по-прежнему остается гражданином США.