Михаил Шуфутинский приобрел квартиру для своих наград

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский рассказал, что приобрел квартиру специально для хранения своих наград. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как признался Шуфутинский, огромное количество наград помогают ему поддерживать его самолюбие. Исполнитель уточнил, что место для хранения трофеев пока не закончилось – за годы плодотворной работы музыкант смог заработать на однокомнатную квартиру специально для этой цели.

Напомним, у Михаила Шуфутинского большая семья: старший сын певца Давид живет в Москве, однако редко видится с отцом из-за пробок и большой занятости. Другой сын музыканта — Антон — давно переехал в США, где завел четырех детей и преподает в университете. Вдобавок у артиста есть внук Ной, который живет в Израиле вместе со своей супругой Ахувой: они сыграли свадьбу осенью 2023 года, на которую Шуфутинский не смог приехать.

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