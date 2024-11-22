Красивая и элегантная: Михаил Шуфутинский впервые за долгое время вывел в свет молодую жену

76-летний шансонье Михаил Шуфутинский впервые за долгое время появился на публике. Артиста на одной из светских премий сопровождала его молодая спутница Светлана Уразова.

Шуфутинский традиционно вышел в свет в одежде преимущественно темных тонах: певец надел черную футболку с белой надписью и такого же цвета жакет. 43-летняя жена исполнителя хита «3 сентября» поддержала цветовую гамму мужа — она появилась на мероприятии в элегантном черном платье, подчеркивающем фигуру. Светлана улыбалась и хорошо себя чувствовала под камерами прессы, сообщает mk.ru.

Первой женой артиста была Татьяна Ростова. Во второй раз Шуфутинский связал себя узами брака в 1971 году. С супругой Маргаритой он прожил до ее смерти — женщина скончалась в 2015 году в Лос-Анджелесе. Она подарила музыканту двух сыновей — Дэвида и Антона.

После смерти Маргариты артист долгое время горевал, но снова обрел счастье в личной жизни в 2019 году, когда познакомился с танцовщицей балета «Атаман» Светланой Уразовой. Женщина младше певца на 33 года, но разница в возрасте никак не мешает их отношениям.

Напомним, Михаил Шуфутинский ранее признался, что похудел на 30 кг ради молодой избранницы.