Михаил Ширвиндт высказался о возвращении Шепелева на телевидение

Михаил Ширвиндт вышел из себя, отвечая на вопрос про возвращение Дмитрия Шепелева на ТВ, об этом сообщает издание Абзац.

Накануне Дмитрий Шепелев объявил о том, что он снова появится на телеэкранах страны. Он стал ведущим нового шоу «В кругу друзей» на телеканале «Россия». В программе известные гости будут приходить в студию со своими питомцами и рассказывать о смешных ситуациях, которые когда-то с ними происходили.

Похожее шоу еще в девяностые вел Михаил Ширвиндт – «Я и моя собака» выходили на ТВ с 1995 по 2005 год. Журналисты решили узнать, как к возвращению на телевидение коллеги относится бывший телеведущий.

«Я бы сам не стал вести программу на федеральном канале. Вот и все. Потому что мне ваши федеральные каналы омерзительны», – резко заявил Ширвиндт-младший.

Напомним, в Госдуме отреагировали на возвращение Дмитрия Шепелева на российское телевидение. Депутат Елена Драпеко призвала уволить ведущего после его высказываний о России и политических событиях последних лет.

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