Михаил Ширвиндт пожаловался, что его надежды на хорошую жизнь неожиданно рухнули

66-летний телеведущий Михаил Ширвиндт пожаловался, что все его надежды на хорошую жизнь рухнули. Он отнес себя к тому поколению, которое прошло «все этапы».

По словам артиста, им довелось увидеть эпоху Никиты Хрущева и Леонида Брежнева, периоды застоя и дефицита. На глазах этого же поколения началась перестройка, которая переросла в бандитизм в 90-е. Люди жили в надежде на хорошую жизнь, размышляет Ширвиндт, но она неожиданно рухнула.

«Наше поколение застало такое, какого никому не довелось пережить. Сталина мы не помним, но дальше мы все этапы прошли: и Хрущев, и Брежнев… Застой мы все помним, эту циничную атмосферу: все нельзя, но все можно… Атмосферу дефицита, абсолютного неверия. Потом начались у нас на глазах первые ростки гласности, перестройки. Потом все перерастало в голодные, в 90-е, в бандитизм. Потом надежда росла, росла, росла и вдруг — бац. И выросла», - произнес Ширвиндт. На его высказывание обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

В середине декабря он улетел в Испанию с женой и общим ребенком. Из-за демонстрации кадров с отдыха ведущий столкнулся с критикой. Ширвиндту писали, чтобы он не показывал, как ест с семьей устрицы. Жена заступилась и пожаловалась, что пользователей Сети интересуют только негативные новости. Она отметила, что у людей «многовато» агрессии снаружи и внутри.