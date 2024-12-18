«Имейте совесть»: Михаил Ширвиндт улетел из России с молодой женой

Телеведущий Михаил Ширвиндт отправился в Испанию вместе с молодой женой Анастасией и их совместным ребенком. При этом избранница журналиста пожаловалась, что столкнулась с травлей в Сети из-за демонстрации кадров с отдыха за границей.

«Мужу тут написали: имейте совесть и не показывайте, что вы едите устрицы, потому что нам неприятно на это смотреть. Я прониклась и решила было: давай вообще не показывать в соцсетях ничего хорошего из того, что с нами происходит? А о чем тогда писать?» - возмутилась Анастасия в своем блоге.

Она также подчеркнула, что они с мужем часто приезжают в Мадрид, а также много путешествуют по Испании.

По мнению Анастасии, пользователей Сети интересуют только негативные новости, которые они смотрят и читают с удовольствием.

«Плохое им душу греет. Выступает мерилом их собственной «ничегошности»: если у другого плохо, а у меня чуть менее плохо, то вроде бы и ничего, можно жить и не выбешиваться. Агрессии что-то многовато снаружи, да и внутри», - заключила жена Ширвиндта.

Напомним, у журналистки Анастасии Пономаревой случился роман с женатым на тот момент Михаилом Ширвиндтом, когда ей было 22 года. Пара поженилась в 2019 году, а 10 мая 2020 года у супругов родился сын.

Ранее молодая Жена Ширвиндта заявила о своих ведьменских способностях и пригрозила хейтерам, критикующим ее 32-летнюю разницу в возрасте с супругом.