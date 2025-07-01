Михаил Пореченков заявил, что профессия является «якорем» для Ефремова после УДО

Михаил Пореченков заявил, что профессия является «якорем» для Михаила Ефремова после УДО. Слова актера передает NEWS.ru.

По данным СМИ, после ИК Ефремов нашел работу в театре Никиты Михалкова. Михаил поддержал коллегу и заявил, что профессия станет для него «якорем» спасения. По мнению актера, Ефремов будет радовать поклонников творческими успехами.

«То, что он вернется к профессии, — это прекрасно. Это будет такой якорь, который будет его держать в этой жизни. Я думаю, что у него много творческих планов, и думаю, что он еще нас порадует», — высказался Михаил.

Актер отметил, что считает Ефремова талантливым. Также он пожелал коллеге удачи и здоровья.

Напомним, Михаил был осужден за ДТП со смертельным исходом. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Теперь, после выхода из ИК, Ефремов отказался от вредной привычки и вождения машины.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов сыграет спившегося и одинокого мужчину в спектакле Михалкова. Подробности читайте в этой новости.