Секреты идеального брака: Лабковский назвал «нормальную» разницу в возрасте супругов

Все зависит от потребностей партнеров, если они не совпадают, возникают трудности в отношениях, отметил специалист. «В 20 лет человек может быть стариком, а кто-то и на пенсии активный. При этом стоит помнить, что гормональная система человека в 60 лет и в 20 разная, поэтому требовать от пенсионера жизненной энергии как в молодости не стоит», — уточнил Михаил Лабковский.

Он также сообщил о теории, которая предполагает определенную разницу в возрасте: «Например, если ей 20, то ему должно быть 25, если ей 30, то ему уже 38, если ей — 40, то ему — 49». Между тем существует много счастливых союзов, в которых партнеры ровесники или, наоборот, один намного старше другого, добавил психолог и заявил, что любая разница нормальна, пока человек двигает руками и ногами и дышит.