Михаил Казаков признался, что не появится в новом сезоне «Папиных дочек» из-за проблем со здоровьем

Совсем скоро российских зрителей порадуют выходом на экраны продолжения сериала «Папины дочки». Только вот в новом сезоне не будет полюбившегося многим Полежайкина. Михаил Казаков, сыгравший роль Ильи, заявил, что с ним несколько раз связывались представители сериала, но его так и не пригласили на съемки. Об этом актер рассказал журналу Woman.ru.

Впервые зрители увидели кинокартину еще в 2007 году. С тех пор за судьбой многодетного отца с интересом наблюдала вся страна. В 2013 году закончился двадцатый сезон «Папиных дочек», а проект закрыли.

Спустя 10 лет картина получила продолжение, однако состав актеров поменялся. Так, в новом сезоне не будет Дарьи Мельниковой, которая играла роль Жени Васнецовой, и Михаила Казакова, сыгравшего веселого и неуклюжего Илью Полежайкина.

Как утверждает сам Михаил, продюсеры сериала связывались с его агентом, но на тот момент он был вынужден носить аппарат Илизарова. Позже представители съемочной группы снова вышли с Казаковым на связь и поинтересовались, сняли ли ему аппарат. Актер передал, что сняли.

«Они спрашивают: «Бегать и прыгать можешь?» Я говорю: «Ходить могу, а бегать и прыгать нет». На этом и все», – цитирует Казакова Woman.ru.

Напомним, в 2020 году актер упал с крыши дома, в результате чего раздробил себе ноги. Он получил 22 компрессионных перелома. Но крепкое здоровье и сила воли сделали свое дело, и Михаил выдержал продолжительное лечение.

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