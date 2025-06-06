Михаил Галустян впервые вышел в свет после развода: был не один

Шоумен Михаил Галустян впервые вышел в свет после развода с женой. На публике артиста поддерживала дочь Элина. Об этом сообщает Kp.ru.

В конце апреля Галустян неожиданно для поклонников заявил о расставании с супругой Викторией после 18 лет брака. Подробностями телеведущий делиться не захотел, но дал понять, что они разошлись на доброй ноте. Долгое время после этого Михаил избегал светских мероприятий, но 5 июня вдруг вышел на красную дорожку на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия».

Артист побывал в кинотеатре вместе с младшей дочерью. Галустян активно позировал фотографам, улыбался и в целом не выглядел несчастным. По всей видимости, развод не стал преградой для общения Михаила с детьми.

Напомним, что после новостей о расставании шоумена с женой появились слухи об изменах Галустяна. Дело в том, что его визажист объявила о беременности, и многие заподозрили, что отцом ребенка является именно ведущий «Звезд в джунглях». Однако девушка эту информацию опровергла.

Ранее стало известно, как мама Михаила Галустяна отреагировала на развод сына.