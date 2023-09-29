Михаил Галустян удивил поклонников преображением: комика теперь не узнать

Юморист Михаил Галустян вышел на связь с поклонниками в социальной сети и показал результаты своего преображения. Оказалось, что артист время зря не терял и усиленно работал над собой. Теперь же он может похвастаться весьма накаченным телом.

В последние годы Михаил, который на время будто пропал с телевидения, вновь начал набирать популярность. У него появилось собственное шоу, а проект «Звезды в Африке», который он ведет с Ольгой Бузовой показывает только высокие рейтинги. В связи с этим Галустян оказался у всех на виду, и фанаты стали замечать, что он существенно запустил себя – у комика был заметен живот, а рельеф мышц отсутствовал.

По всей видимости, не нравилось это и самому Михаилу, поэтому он решил взять себя в руки. Недавно он показал новое фото из спортзала и удивил подкаченным телом. Живота как не бывало. «Все зависит от нас самих», - подписал снимок шоумен.