Михаил Галустян продемонстрировал свой новый имидж с длинными волосами

На фото комик предстал в майке-алкоголичке, показав также накаченные крепкие мышцы. Артист рассказывал, что к 45 годам многое переосмыслил в жизни и занялся собой. Звезде удалось выработать привычку правильно питаться, заниматься спортом, не нарушать режим и медитировать под хорошую музыку. Подобный образ жизни позволил Михаилу похудеть на 14 килограммов.

У Михаила Галустяна двое детей от жены Виктории Штефанец: 14-летняя Эстелла и 12-летняя Элина. Юморист признавался в различных интервью, что строго воспитывает наследниц и заставляет их соблюдать режим дня. Шоумен считает, что самодисциплина в будущем поможет им лучше организовывать свое время, а не тратить его впустую. Комик также часто обсуждает с дочерями тему «эпохи потребления» и учит их бережному отношению к вещам.

Ранее жена Михаила Галустяна показала повзрослевшую дочь, которую называют копией шоумена.