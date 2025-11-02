Михаил Ефремов сможет досрочно погасить судимость, чтобы снять ограничения по УДО: известны условия

Михаил Ефремов после условно-досрочного освобождения (УДО) может свободно передвигаться по России только после получения специального разрешения. Адвокат Геннадий Кузьмин назвал три условия, при которых с актера могут снять действующие ограничения.

«В данном случае речь может идти о том, что Ефремов может быть освобожден от оставшейся части неотбытого наказания»,-пояснил эксперт в беседе с Kp.ru.

По его словам, первое условие, при котором это может произойти — безупречное поведение, которое подразумевает отсутствие любых нарушений и регулярное исполнение всех предписаний.

Например, Ефремов должен отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции или у участкового. Кроме того, обязан возместить вред, причиненный родственникам погибшего, что актер уже сделал.

Вторым условием адвокат назвал оставшийся срок. Должно пройти не менее половины неотбытой части наказания.

«Если суд принимает решение освободить человека от дальнейшего отбытия наказания, то одновременно с этим у него аннулируется судимость», - сказал Кузьмин.

По его словам, после этого снимаются все ограничения, которые возложены при условно-досрочном освобождении, включая запрет на выезд за приделы России.

Адвокат Кузьмин также пояснил, что все зависит от самого Ефремова. Если он не захочет инициировать процесс, то ограничения останутся до конца 2027 года.

Напомним, Михаил Ефремов вышел по УДО 9 апреля 2025 года. В колонии он провел более 4 лет. Актер был приговорен к 7,5 года заключения после смертельного ДТП. Он сел за руль пьяным, по его вине погиб человек.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов сыграет первую после освобождения роль в сериале в 2026 году. Он также приступил к репетициям в театре и вскоре выйдет на подмостки «Мастерской 12» в постановке Никиты Михалкова «Без свидетелей».