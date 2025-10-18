Михаил Ефремов сыграет первую после освобождения роль в сериале в 2026 году. Об этом сообщает Kp.ru.

Актер Михаил Ефремов уже приступил к репетициям в театре — вскоре он выйдет на подмостки «Мастерской 12». Ефремов сыграет в постановке Никиты Михалкова «Без свидетелей».

Однако эта не вся работа, в которой задействован актер. По данным журналистов, Ефремова пригласили на роль в сериал режиссера Сергея Кальварского, автора «Фишера». Он сыграет главную роль в картине, сюжет которой пока держат в тайне. Известно, что сериал выйдет в жанре антиутопия, а съемки запланированы на 2026 год. Премьера состоится в онлайн-кинотеатрах.

Напомним, актер Михаил Ефремов вышел по УДО на свободу 9 апреля 2025 года. В колонии он провел более 4 лет.

