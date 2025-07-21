Михаил Ефремов после освобождения из колонии расстался с пятой женой Кругликовой

Михаил Ефремов после освобождения из колонии общего режима развелся с женой Софьей Кругликовой, с которой прожил вместе 23 года. Это был пятый брак актера.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Кругликова подала на развод, так как Ефремов перестал общаться с ней из-за постоянных скандалов. Конфликты в семье участились после того, как стало известно о длительном свидании в колонии: 61-летний актер провел три дня с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

По словам источника, заявление о расторжении брака в настоящий момент еще не зарегистрировано.

«Это вопрос времени, сейчас уже точно ничего вернуть не получится, но возможно сам "бюрократический факт развода" пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ», - сказал собеседник издания.

Напомним, Ефремов женился на Кругликовой в 2002 году. У пары двое детей: 18-летняя Надежда и 15 летний сын Борис.

Об отношениях Ефремова и Белоусовой ходили слухи еще несколько лет назад, когда его увозили на допрос из квартиры в Казарменном переулке. Именно там он снимал жилье. Как утверждали источники, Ефремов и Белоусова регулярно пили, много курили, а ущерб от их сожительства составил 356 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Дарья Белоусова и Михаил Ефремов трое суток провели в спецблоке ИК — в комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью. Свидание прошло за несколько месяцев до освобождения. Все проводилось секретно, но под конец трехдневного свидания Дарья и Михаил стали общаться с соседями из других комнат, а одному из них оставили «парный автограф».