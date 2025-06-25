Михаил Ефремов отказался от автомобиля в пользу другого транспорта

Вышедший на свободу по УДО Михаил Ефремов сдержал обещание и отказался от личного автомобиля. Артист теперь предпочитает передвигаться по Москве на другом транспорте — самокате.

Один из рабочих рассказал Kp.ru, что видел Ефремова на самокате: актер спешил по делам. Помимо этого, он активно пользуется метро.

«Вот вчера видел Ефремова, он на самокате приезжал. Он на метро ездит, на транспорте, машины нет у него. Вижу его крайне редко на улице», — пояснил собеседник издания.

Актер был осужден за ДТП со смертельным исходом: в 2020 году он сел за руль в нетрезвом состоянии. Перед выходом по УДО Михаил обещал, что больше не будет водить машину.

Напомним, после освобождения из колонии 62-летний артист не стремится возвращаться к работе. Он постепенно восстанавливается, занимается здоровьем и пока не принимает предложений о съемках в кино, хотя, по словам Никиты Михалкова, Ефремов сыграет в его спектакле спившегося и одинокого мужчину.