Михаил Ефремов не явился в суд для рассмотрения ходатайства о смягчении его наказания

Несколько дней назад стало известно, что Михаил Ефремов лично отказался от смягчения наказания за смертельное ДТП в 2020 году. Однако процесс рассмотрения уже был запущен, и сегодня состоялось судебное заседание, на которое актер и его родственники не явились.

Дальнейшая судьба Ефремова решается в Алексеевском суде столицы без участия самой знаменитости. По словам адвоката Михаила, он отказался от пересмотра дела, так как решил, что попросил смягчить наказание преждевременно.

«С подзащитным 12 февраля проводилась консультация, он заявил, что подумал и решил, что преждевременно просить о смягчении наказания», - заявил на заседании правозащитник Юрий Падалко. Его слова передает Пятый канал.

Отметим, что, несмотря на отказ присутствовать в суде, Михаил Ефремов может все равно получить замену тюремного заключения принудительными работами. К слову, родственники погибшего в ДТП разделились на два лагеря – одни поддерживают освобождение актера, другие же считают, что наказание было несущественным, и он ничему не научился.

Ранее стало известно, что Анна Большова, насмерть сбившая человека в 2022 году, была признана невиновной. По версии следствия, наказать следует не ее, а сожителя погибшей, который оставил ее одну на обочине, после чего ее переехала на машине актриса.