Михаил Ефремов на заседании просит выпустить его по УДО по состоянию здоровья

Михаил Ефремов принимает участие в заседании по условно-досрочному освобождению, которое проходит в Алексеевском суде Белгородской области. Отбывающий наказание за пьяное ДТП актер подключился по видеосвязи. Об этом сообщает 360.ru и публикует кадры из суда.

Корреспондент передает, что Ефремов выглядит спокойным, а иногда на его лице даже появляется легкая улыбка. Почти все время он смотрит в окно.

СМИ отмечают, что актер просил провести заседание в закрытом формате, но ему отказали. Суд посчитал, что оснований для этого нет.

Как сообщает SHOT, адвокат Ефремова заявил о том, что его подопечному необходимо специальное лечение. По его словам, учреждения ФСИН, якобы, не могут помочь актеру.

Знаменитость просят отпустить по состоянию здоровья. Адвокат отметил, что Михаила регулярно посещают пульманологи, которые выдавали заключение о состоянии здоровья артиста. Сейчас он проходит лечение.

Защита также просила допросить врача, который оказывает помощь Ефремову. Но в суде ответили отказом и объяснили, что это не имеет отношения к вопросу об УДО. Рассматривается только поведение Ефремова в колонии.

Ранее мы писали о том, что актер Михаил Ефремов озвучил команды для зарядки заключенных в ИК-4. Этим не очень довольны не только заключенные, но и жители, ведь голос звезды слышен повсюду.