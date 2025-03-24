Актер Михаил Ефремов озвучил команды для зарядки заключенных в ИК-4

Актер Михаил Ефремов по просьбе руководства исправительной колонии в Белгородской области озвучил и записал команды для зарядки заключенных. Теперь каждый день отбывающие наказание преступники выполняют упражнения под Ефремова. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как отмечает источник, зарядка состоит из нескольких десятков упражнений. В основном это простые команды, которые теперь заключенным дает Ефремов. По данным информатора, довольны от этого немногие, так как в колонии у актера не со всеми сложились хорошие отношения.

Кроме того, не в восторге от идеи администрации ИК-4 и местные жители. Дело в том, что запись с голосом Михаила Ефремова включают так громко, что слышно на весь город. А так как заключенные занимаются спортом не все одновременно, аудио проигрывают по несколько раз. Все это длится около часа.

Напомним, что в скором времени актер может выйти на свободу. Он подал на УДО, но пока решение не было принято.

Ранее Сергей Никоненко призвал отправить Михаила Ефремова подметать мусор после освобождения.