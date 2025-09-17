Михаил Ефремов и Софья Кругликова передумали разводиться

Актер Михаил Ефремов и его жена Софья Кругликова не подавали заявление о разводе и живут в одной квартире. Друзья знаменитости полагают, что информация об их расставании – вброс недругов.

О том, что актер продолжает жить с женой в московской квартире, а не в загородном доме, сообщает Kp.ru. По информации издания, они по-прежнему официально женаты.

Продюсер Евгений Морозов рассказал, что недавно Ефремов получил первую работу. По его словам, он благодарен режиссеру Никите Михалкову и хочет получить еще больше предложений.

Актер репетирует несколько ролей, принял три предложения о съемках в кино. Ефремов готов поехать с гастролями по регионам.

Морозов говорит, что он сидит дома, лично ведет переговоры по работе, перестал общаться с друзьями.

«Ему не хочется сейчас никаких застолий, дружеских посиделок», - сообщил Морозов.

Говоря об актрисе Дарье Белоусовой, с которой Ефремову приписывали роман, Морозов отметил, что она похожа на бывшую жену актера – Евгению Добровольскую.

«Почему она приглянулась Ефремову? Зачем Мише пустышки-модели, они с Дарьей на одной волне», - сказал продюсер.

В августе сообщалось, что Ефремов лечится в санатории в Кисловодске. До конца октября в нем раскупили все места.