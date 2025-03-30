Михаил Боярский считает, что у Юры Борисова есть еще один шанс получить «Оскар»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский дал интервью ТАСС. В беседе с журналистами он прокомментировал выдвижение актера Юры Борисова на «Оскар». Звезда фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» считает, что у молодого коллеги есть еще шанс получить заветную награду.

Борисова отметили за роль второго плана в фильме «Анора». Картина удостоилась целых пяти «Оскаров», тогда как в номинации Юры награду забрал американский актер Киран Калкин.

Боярский в разговоре с журналистами заявил, что выдвижение любого артиста из РФ на премию вызывает у него чувство гордости. Что касается конкретно Борисова, то актер считает, что у него будет еще один шанс.

«Выдвижение любого артиста на „Оскар“ от нашей страны вызывает у меня чувство неподдельной радости, желаю ему удачи. Сейчас он не получил, получит в следующий раз», — считает Боярский.

Ранее Никита Кологривый заявил, что Юра Борисов заслуженно не выиграл «Оскар». Он считает, что Киран Калкин проделал большую работу.