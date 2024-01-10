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18:28, 10 января 2024
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Михаил Боярский рассказал, что известно о состоянии 89-летней Алисы Фрейндлих

Боярский нашел важным сообщить, что Фрейндлих горит от выхода на сцену в 89 лет.

Михаил Боярский рассказал, что известно о состоянии 89-летней Алисы Фрейндлих

© Starface.ru

Актер Михаил Боярский рассказал, что ему известно о коллеге Алисе Фрейндлих. По словам артиста, 89-летняя знаменитость до сих пор горит от выхода на сцену и признается, что еще «не наигралась».

Боярский познакомился с Фрейндлих после окончания института. Увидев ее в Театре Ленсовета, он поздоровался, назвав актрису «тетей Алисой». Тогда же Фрейндлих позвонила отцу Боярского и попросила, чтобы сын не называл ее тетей. Михаил Боряский стал обращаться к актрисе Алиса Бруновна, а через 2-3 недели Фрейндлих попросила его называть «просто Алиса».

До сих пор коллеги по творческому цеху прекрасно общаются. Они созванивались и через день-два должны увидеться.

«Алиса Бруновна, по-моему, горит, хотя уже в меньшей степени, от выхода на сцену. Я говорю: «Алиса, тебе не надоело?» «Я еще не наигралась», — отвечает она», - сказал Боярский о Фрейндлих в интервью изданию «7Дней.ru» и признался, что заряжается энергией от нее.

Ранее внучка актрисы – Анна Мышинская - опубликовала кадр с ней. На снимке девушка обнимает знаменитую бабушку, в подписи она обратилась к Фрейндлих со словами «моя любовь».

Источник фото:Starface.ru
Источник:«7Дней.ru»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Алиса Фрейндлих
состояние
сцена
Михаил Боярский
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