Михаил Боярский рассказал, что известно о состоянии 89-летней Алисы Фрейндлих

Актер Михаил Боярский рассказал, что ему известно о коллеге Алисе Фрейндлих. По словам артиста, 89-летняя знаменитость до сих пор горит от выхода на сцену и признается, что еще «не наигралась».

Боярский познакомился с Фрейндлих после окончания института. Увидев ее в Театре Ленсовета, он поздоровался, назвав актрису «тетей Алисой». Тогда же Фрейндлих позвонила отцу Боярского и попросила, чтобы сын не называл ее тетей. Михаил Боряский стал обращаться к актрисе Алиса Бруновна, а через 2-3 недели Фрейндлих попросила его называть «просто Алиса».

До сих пор коллеги по творческому цеху прекрасно общаются. Они созванивались и через день-два должны увидеться.

«Алиса Бруновна, по-моему, горит, хотя уже в меньшей степени, от выхода на сцену. Я говорю: «Алиса, тебе не надоело?» «Я еще не наигралась», — отвечает она», - сказал Боярский о Фрейндлих в интервью изданию «7Дней.ru» и признался, что заряжается энергией от нее.

Ранее внучка актрисы – Анна Мышинская - опубликовала кадр с ней. На снимке девушка обнимает знаменитую бабушку, в подписи она обратилась к Фрейндлих со словами «моя любовь».