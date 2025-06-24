Михаил Боярский пропустит спектакль в Петербурге: известна причина

Актер Михаил Боряский пропустит спектакль «В этом милом старом доме», который состоится в среду 25 июня в Театре им. Ленсовета. Он сыграет в постановках в июле.

Об этом сообщили в театре. Роль Эраста Петровича в спектакле исполнит Александр Сулимов.

Прощальные показы запланированы на 2 и 13 июля. Предварительно, Боярский примет в них участие.

Представитель театра рассказал изданию 78.ru, с чем связано отсутствие актера 25 июня. По его словам, роль исполняют два артиста – в этот раз «очередь другого исполнителя».

В начале июня концертный директор актера Александр Зыкин подтвердил информацию о том, что Боярский выходит на сцену. До этого он не работал из-за травмы ребра – в начале мая актер упал со сцены и оказался в больнице. Пресс-служба Театра им. Ленсовета обещала, что звезда порадует зрителей в спектакле «В этом милом старом доме» 3 июня. Также Зыкин рассказал, что осенью звезда планирует участие в разных творческих проектах.