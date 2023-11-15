До недавнего времени был совладельцем целого «букета» компаний: Боярский выходит из бизнеса

Актер Михаил Боярский передал доли в трех разных фирмах за последние полгода, передает Telegram-канал Baza. В связи с чем звезда российских и советских кинофильмов принял это решение — неизвестно.

Помимо творческой деятельности, артист довольно успешно занимался бизнесом. Так, Боярский был совладельцем целого «букета» компаний, которые оказывали услуги в разных сферах, например, аренда и управление имуществом или деятельность в области права.

Летом этого года Михаил по какой-то причине решил выйти сразу из нескольких дел. Часть бизнеса в организации «Лайт» досталась родственнику Боярского — Николаю Боярскому. Еще одну собственную долю в компании «Хаус-Маркет» актер переоформил осенью. В октябре этого года она досталась Альфие Тенишевой. А 2 ноября доля в фирме «Автотранс» досталась Елене Косцовой.

Из-за чего Боярский решил выйти из бизнеса, пока не сообщается. Возможно, это связано со здоровьем артиста, который до сих пор не восстановился от последствий коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что актер появился на публике без шляпы и вызвал слухи о болезни. По словам очевидцев, Боярский еле дышал.