НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 июня 2024, 09:28
1 мин.

Михаил Боярский назвал «лекарство», которое дает ему силы после тяжелой болезни

Михаил Боярский признался, что приятные события поддерживают его после болезни.
Михаил Боярский назвал «лекарство», которое дает ему силы после тяжелой болезни

© Starface.ru

Перенесший операцию на сердце Михаил Боярский признался, что активная жизнь и радостные события поддерживают его после тяжелой болезни. Об этом 74-летний актер и певец рассказал в беседе с Kp.ru.

В 2023 году артисту пришлось перенести операцию на сердце, после которой медики настоятельно рекомендовали ему поберечь здоровье и на какое-то время отказаться от сцены. Однако Боярский не может жить без выступлений и находит в себе силы на то, чтобы радовать зрителей и даже иногда участвовать в публичных мероприятиях.

Так, например, 14 июня актер появился на «Встрече выпускников КВН» в качестве одного из членов жюри. После игры он пообщался с журналистами и раскрыл, что дает ему силы после тяжелой болезни.

«Чего нет, того не потеряешь. Я имею в виду здоровье, естественно. А это нормально. И я чувствую себя в соответствии своему возрасту. Но поездка сюда для меня радостное событие, а это всегда ободряющее лекарство», – отмечает Михаил Боярский.

Кроме того, артист рассказал, кто из современных юмористов его вдохновляет. Среди всех комиков он выделил участников «Уральских пельменей».

«Пельменей» я знаю и люблю. Они приходят ко мне в театр, и я знаю почти все их миниатюры и стараюсь у них учиться», – добавил Боярский.

Ранее мы писали, что звезда «Слова пацана» Леон Кемстач откровенно заговорил о конкуренции с Рузилем Минекаевым.