Михаил Боярский назвал «лекарство», которое дает ему силы после тяжелой болезни

Перенесший операцию на сердце Михаил Боярский признался, что активная жизнь и радостные события поддерживают его после тяжелой болезни. Об этом 74-летний актер и певец рассказал в беседе с Kp.ru.

В 2023 году артисту пришлось перенести операцию на сердце, после которой медики настоятельно рекомендовали ему поберечь здоровье и на какое-то время отказаться от сцены. Однако Боярский не может жить без выступлений и находит в себе силы на то, чтобы радовать зрителей и даже иногда участвовать в публичных мероприятиях.

Так, например, 14 июня актер появился на «Встрече выпускников КВН» в качестве одного из членов жюри. После игры он пообщался с журналистами и раскрыл, что дает ему силы после тяжелой болезни.

«Чего нет, того не потеряешь. Я имею в виду здоровье, естественно. А это нормально. И я чувствую себя в соответствии своему возрасту. Но поездка сюда для меня радостное событие, а это всегда ободряющее лекарство», – отмечает Михаил Боярский.

Кроме того, артист рассказал, кто из современных юмористов его вдохновляет. Среди всех комиков он выделил участников «Уральских пельменей».

«Пельменей» я знаю и люблю. Они приходят ко мне в театр, и я знаю почти все их миниатюры и стараюсь у них учиться», – добавил Боярский.

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