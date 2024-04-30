Mia Boyka сорвала с себя синий парик на сцене после скандала с рэпером T-Killah

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka, впервые раскрыла подробности скандального ухода от продюсера Александра Тарасова (рэпер T-Killah) и демонстративно избавилась от синего парика во время фестиваля «Российская школьная весна» в Ставрополе.

Артистка вышла на сцену в привычном образе – с длинными волосами ярко синего цвета. Но спустя несколько песен внезапно сорвала парик и выбросила его в сторону.

«Столько лет мой бывший продюсер говорил мне, что если у тебя не будет синих волос, то тебя люди не полюбят. Столько лет он говорил, что я вынуждена стать заложницей образа, если я хочу на большой сцене петь свои песни. Я ему сказала, что не согласна с этим», - приводит Kp.ru слова Mia Boyka.

Певица пожаловалась зрителям, что ее волосы сгорели от синей краски и отвалились, поэтому она побрилась налысо и больше года отращивала волосы.

«Все должно быть так, как мы хотим, как нам удобно. Если мне неудобно в этом парике, если мне жарко...», - пояснила Мария свое решение.

Зал поддержал ее одобряющими криками. Зрители подпевали знакомые хиты и фотографировали исполнительницу, которая предстала перед ними с длинными волосами каштанового цвета.

Ранее 27-летняя Бойко рассказала, что T-Killah потребовал у нее 500 миллионов рублей за передачу авторских прав на песни. Еще 150 миллионов рублей он хотел получить за имя Mia Boyka. Как тогда пояснила артистка, она начала сотрудничать с Тарасовым, когда еще только начинала свой путь в шоу-бизнесе, однако сейчас ее предпочтения изменились, поэтому она решила идти дальше одна.

Мы также сообщали, что Любовь Успенская и Михаил Шуфутинский назвали «тупой» песню Аллы Пугачевой «Балалайка», которую в эфире шоу «Три аккорда» исполнила Mia Boyka. Артистка вышла на сцену в наряде школьницы и взяла в руки розовую балалайку.