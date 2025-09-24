«Мгновение, и ты уже совсем взрослая»: солистка «Тату» Юлия Волкова обратилась к дочери в важный день

Солистка группы «Тату» Юлия Волкова опубликовала в своем личном блоге в соцсети фото дочери Виктории по важному поводу. Сегодня, 24 сентября, наследнице певицы исполняется 21 год. Кадры сделаны во время их совместного отдыха в Крыму.

«Моя любовь, моя девочка любимая, доченька. Моя первенница. Мгновение, и ты уже совсем взрослая, мудрая. С днем рождения, моя любовь. Будь самой здоровой и счастливой. Светлого и чистого тебе пути, рядом самых родных и близких друзей, надежных и верных, настоящих. Пусть все у тебя сбывается и получается», — написала артистка под публикацией.

Волкова также призналась, что в честь именинницы планирует устроить вечеринку.

Девушка не оставила пост родительницы без ответа. «Мамуля, родная моя, спасибо тебе огромное за все! Спасибо за жизнь и за то, что ты есть! Люблю очень!» — прокомментировала Виктория.

Виктория появилась на свет, когда самой Волковой было 19 лет. Отцом девочки стал охранник певицы Павел Сидоров.

