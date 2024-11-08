«Международный фейерверк»: номинируют ли российского актера Борисова на «Оскар»

Актер Юра Борисов может получить премию «Оскар» за роль в фильме «Анора». Есть шанс, что звезду внесут в номинацию в категории «Лучший актер второго плана». Кинокритик Александр Шпагин в комментарии «Абзацу» заявил, что победа Борисова на «Оскаре» невозможна.

По мнению эксперта, россиянину может помешать геополитическая ситуация.

«Ввиду именно политической ситуации, а «Оскар», если речь идёт об иностранцах, внутри геополитической повестки. Там геополитика все решает, и политика как таковая. Но если они пишут, может быть, это будет такой вызов», – высказался Шпагин.

Кинокритик назвал возможную номинацию и победу Борисова «международным фейерверком». При этом он допускает, что члены Академии могут «перепрыгнуть» через геополитическую повестку.

А кинокритик Сергей Сычев убежден, что события в мире не повлияют на мнение экспертов в выборе номинантов. Он напомнил, что в прошлом году российский фильм «Выход» номинировался на «Оскар» и никакой критики не было.

Ранее кинокритик Григорьев заявил, что актеру Владимиру Яглычу не предлагают интересных проектов.