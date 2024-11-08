«Не получает достойных предложений»: какое будущее ждет Владимира Яглыча в актерстве

Кинокритик Роман Григорьев считает, что Владимиру Яглычу не предлагают интересных проектов. Актер, дорожа репутацией и карьерой, отказывается от участия «в сомнительных проектах». При этом Григорьев убежден, что Яглыч еще не раз проявит себя в профессии. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Яглыч, может, не получает на данный момент достойных предложений. Может, он не соглашается. Мы же не в курсе, что ему присылают. Вполне возможно, он не видит ничего интересного. Иногда лучше не влезать в сомнительные проекты. Думаю, он найдет свое место. У нас дефицит актеров. Яглыч со своей харизматичной мужской природой пригодится еще не раз. У актеров карьера может сложиться вообще на старости лет. Я бы не списывал его со счетов», — высказался кинокритик.

Карьера Яглыча стала развиваться благодаря фильму «Мы из будущего», где его коллегой стал Данила Козловский. Кинокритик считает, что суждение о большей востребованности Козловского, чем у Яглыча, является ошибочным: на сегодняшний день типаж Данилы не пользуется спросом.

«Не факт, что Козловский сейчас сильно популярен. Такой утонченный типаж уже не востребован. Он — мужчина-поэт, что ли», — считает Роман.

Кинокритик не отрицает, что Яглыча помнят по фильму «Мы из будущего». Это, по мнению Романа, показатель успешности.

«Если про человека помнят по фильму, который вышел много лет назад, можно только позавидовать», — резюмировал Григорьев.

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