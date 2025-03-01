«Между строк желает мне сдохнуть»: Отар Кушанашвили обвинил Яну Поплавскую в спекуляции на его раке

Скандал между Отаром Кушанашвили и Яной Поплавской набирает обороты. В эфире своего YouTube-шоу «Каково?!» телеведущий резко ответил Яне Поплавской, назвавшей его «шакалом» за поддержку «отмененной» Лолиты Милявской, и обвинил ее в спекуляции на своей болезни.

Недавно Отар Кушанашвили публично заявил, что концерты оскандалившейся певицы Лолиты стали отменять по России в том числе из-за жалоб общественников «во главе с Яной Поплавской». В ответ на обвинения актриса призналась, что разочаровалась в мужчине, который некогда называл ее «другом». Звезда фильма «Про Красную Шапочку» отметила, что, столкнувшись с раком, журналист «сбросил всю шелуху» и «потерял лицо и честь».

Отар Кушанашвили решил оправдаться за свои слова в адрес актрисы. По словам телеведущего, Яна Поплавская невнимательно его слушала и неверно восприняла его слова. Журналист возмутился тем, сколько «злости» и ненависти» в артистке.

«Это поклонник сказал, что наше знамя Яна Поплавская. С чего ты взбеленилась? С чего столько злости в тебе, Боже ты мой? С чего столько ненависти в тебе? Ты же Красная Шапочка. А я тебе не вулф. Я простой паренек, который хочет, чтобы в мире стало светлее», — высказался Отар Кушанашвили.

Телеведущий также не стал отрицать, что раньше дружил с Яной Поплавской, но все изменилось после того, как та стала «спекулировать на теме его смерти».

«Если Поплавская хочет понравиться людям, она наезжает на кого? На неприкасаемого Отара. Она берет того, кого обожает вся страна, зачем-то спекулирует на теме моей смерти. При этом желает мне здравствовать. Между строк желая мне сдохнуть, она желает мне здравствовать. Сейчас работает вот такой промоушен. Мимо объективности, мимо логики, мимо совести. Мимо всего», — заявил журналист.

Ранее сообщалось о том, что Лолита ответила Отару Кушанашвили, обвинившему ее в предательстве. Певица отметила, что телеведущий считает себя «центром Вселенной».