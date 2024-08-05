«Между пьедесталом и виселицей»: как Анастасия Решетова реагирует на травлю после скандала с разводом Алсу

В СМИ не утихает обсуждение громкого развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака. Модель Анастасия Решетова, которую обвиняют в разрыве пары, раскрыла в личном блоге, как относится к обрушившейся на нее волне критики и негатива.

Предполагаемая разлучница не стала напрямую комментировать скандал с разводом Алсу, но решила намекнуть, как реагирует на высказывания недоброжелателей. Анастасия Решетова предпочла выразить свое отношение к хейту цитатой швейцарского психолога и психиатра Карла Густава Юнга.

«Если реагировать на все, что о тебе говорят, то так всю жизнь и будешь метаться между пьедесталом и виселицей», — написала модель и отметила, что эти мысли ей «откликаются», тем самым дав понять, что она не обращает внимания на негативные высказывания в свой адрес.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. Певица и бизнесмен считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, у них трое детей. Однако в конце мая этого года артистка неожиданно подала на развод.

Причина разрыва не разглашается, однако, как утверждали источники, близкие к семье, предприниматель постоянно изменял знаменитости, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Позднее Алсу подтвердила причастность модели к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью». Сама девушка пока никак не комментировала напрямую обвинения в свой адрес, но ранее утверждала, что не вступает в отношения с женатыми мужчинами.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Решетова пожаловалась на буллинг после скандала с разводом Алсу.