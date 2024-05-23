«Фантастика не должна быть отвлеченной»: режиссер Котт высказался о лидере проката «Сто лет тому вперед»

Режиссер Владимир Котт заявил, что фильм «Сто лет тому вперед», являющийся лидером проката в России, не смог попасть в современного юного зрителя. По его мнению, фэнтези в нашей стране все еще не дотягивает до уровня голливудских проектов.

Кинематографист, являющийся поклонником жанра фэнтези, отметил, что по технологиям в России уже догнали западных коллег. Но все еще есть недочеты. Удачным примером попытки снять что-то нереалистичное в нашей стране он назвал «Вторжение». А вот новый проект «Сто лет тому вперед» не сработал.

«Я люблю и «Звездные войны», и фантастику, но поймите, в этой любви была еще и любовь к западному, голливудскому кино, к запрещенному и редкому тогда еще, поэтому я не готов, например, оценивать «Сто лет тому вперед». Но по технологии мы, по большому счету, уже догнали Голливуд, а по сценарной работе, по юмору, по удачному касту еще нет. Просто фантастика не должна быть отвлеченной, она должна коррелировать со зрителем, то есть нельзя разрывать дистанцию. Например, «Вторжение» сработало на отлично, пришельцы в Чертаново – это круто. А «Сто лет тому вперед», мне кажется, даже типажно не очень попало в современного юного зрителя», - отметил режиссер.

Стоит сказать, что сам Владимир является режиссером, который пробует себя в совершенно разных жанрах. За это его многие критикуют, но сам он не видит в этом ничего плохого.

«Может быть, многие меня в этом упрекают, но мы разные, у нас разное настроение, мы себя по-разному ведем. Я не режиссер одного настроения или одного стиля. Для меня важно все время открывать что-то новое, заходить на новые территории, а не повторяться, потому что у меня ощущение, что многие великие режиссеры начинают повторять самих себя. Я этого боюсь, поэтому снимаю разное. Спилберг тоже снимает «Индиану Джонса» и «Список Шиндлера» и ничего. Сейчас снял подростковое кино про компьютерные игры. Так что меня пугает боязнь повторяться. Сейчас я стараюсь повторяться в своих авторских фильмах, где я и продюсер, и автор сценария, и режиссер, у меня таких всего четыре или пять. Я их очень ценю, потому что пытаюсь сохранить свою интонацию», - заявил Котт.

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