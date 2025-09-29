Между этими видео прошел час: Милявская простилась с Кеосаяном, а затем похвасталась новой стрижкой

В Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном, который умер после девяти месяцев комы. Проводить мужа Маргариты Симоньян в последний путь пришли многие известные личности. В их числе оказалась певица Лолита Милявская.

Артистка посетила траурное мероприятие и заявила, что смерть Тиграна буквально лишила ее дара речи. Через час после выхода ролика, где Милявская выражает свою скорбь, в ее блоге появилось другое видео, совершенно отличное по настроению.

В истории Лолита, позируя на камеру, похвасталась подписчикам новой стрижкой и вещами. Также певица с улыбкой на лице поблагодарила тех, кто подготовил ее к церемонии прощания с режиссером.

Прийти на проводы Кеосаяна не смогла его 86-летняя мать. Женщина почувствовала себя плохо и воздержалась от посещения траурной церемонии.