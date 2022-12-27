Метод Волочковой: Ольга Бузова нашла новый способ похудения

Поющая телеведущая Ольга Бузова недавно жаловалась на лишний вес. 36-летняя артистка регулярно посещает спортивный зал, старается правильно питаться, но никак не может похудеть. На днях она нашла новый способ, который уже давно практикует скандальная балерина Анастасия Волочкова.

Знаменитость после работы отправилась в баню. Она рассказала поклонникам, что с помощью процедур надеется избавиться от лишнего веса. Певица хочет хорошо выглядеть к Новому году.

Бузова отправилась в банный комплекс не одна, а со своими подругами. Так как девушка была сразу после съемок, то она заявилась при полном параде: в красном платье и с ярким макияжем. Звезда пошутила, что по ней не видно, что она собирается париться.

Артистка поругала себя за то, что обожает колбасу. По ее мнению, именно из-за этого на никак не может похудеть.

«Я хотела похудеть к Новому году. Но получилось, что поправилась. Я очень рассчитываю на сегодняшнюю баню. Я больше не ем. А вообще я сделала опрос, и многие поправились, потому мы любим колбасу», — поделилась звезда в личном микроблоге.

Ранее Ольга Бузова рассказала о ролях, полученных через постель.