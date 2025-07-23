Метит на место Киркорова: Егор Крид назвал себя королем русской музыки

Певец Егор Крид назвал себя королем русской музыки. Об этом сообщает Kp.ru.

Недавно Крид опубликовал на своей странице в соцсетях видео, где поклонница называет его «королем музыки в России».

«Фактами говорит», — прокомментировал рэпер, явно соглашаясь с такой оценкой.

Журналисты предположили, что исполнитель хита «Невеста» хочет сместить с пьедестала Филиппа Киркорова, которого многие называют «королем». Они отметили, что на прошедшем VK Fest 2025 в Москве Киркоров не получил отдельного сольного выступления, а участвовал в общем шоу «Мегамикс» вместе с Валерией, Любэ, Нюшей и другими артистами. При этом Егор Крид стал главным хедлайнером фестиваля, а Киркоров, по сути, выступил у него на разогреве — его сет шел прямо перед выходом рэпера.

Также показателем являются живые концерты. В 2023 году Киркоров дал пять аншлаговых шоу в Государственном Кремлевском дворце (вместимость — 6 тысяч), собрав в сумме около 24 тысяч зрителей. А Крид уже полностью распродал 80-тысячные «Лужники» за месяц до концерта и даже ведет переговоры о дополнительных 6 тысячах мест.

«В общем, я к вам с суперновостью, а не попонтоваться! Вы знали, что вы — самая уникальная аудитория в стране? Ведь вчера закончились все билеты на мой стадионный концерт в Лужниках на 80к человек… На днях владелец сайта продаж билетов сказал мне, что за всю историю всех концертов, которые он видел и делал, это первый и самый уникальный случай в истории», – делился Крид.

Ранее мы писали о том, что Егор Крид получил травму на концерте в Санкт-Петербурге.