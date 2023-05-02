Метастазы пропустили американские врачи: Валентин Юдашкин мог прожить дольше

Американские врачи едва не отправили модельера Валентина Юдашкина на тот свет еще раньше. Напомним, кутюрье не стало 2 мая, он скончался в возрасте 59 лет.

О том, что врачи в США пропустили метастазы у дизайнера и чуть не отправили его на тот свет, в 2017 году рассказал друг, певец Иосиф Кобзон, который также страдал онкологией.

Эксклюзивные воспоминания опубликовал сайт PROZVEZD. Кобзон утверждал, что в России лечат от онкологии не хуже, чем в Европе. Он говорил о выдающемся онкохирурге Михаиле Давыдове.

Комментируя болезнь Юдашкина, Кобзон рассказывал: «Сначала лечился в США. Я знаю, что именно Давыдов спас от смерти Юдашкина Валю, у него не было почки, части легкого, ему почистил полностью желудок, благодаря этому Вале стало намного лучше. Давыдов задавал мне вопрос: «Послушай, как же они могли пропустить такой распространенный вид метастазов у Юдашкина?»

Певец полагал, что модельера «просмотрели кое-как», тем более, что внешне все было нормально: «прекрасная шевелюра», интеллигентное и живое общение.

Кобзон утверждал, что Юдашкину стоило раз в полгода или в год сдавать анализ крови и консультироваться со специалистами – это занимает полтора-два часа.

«Но нам всегда некогда. Было некогда, а теперь некуда», - заключил друг кутюрье.

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