«Месяц бессонных ночей»: прервавший молчание внук Пугачевой заговорил о проблемах со здоровьем

В последнее время все внимание публики приковано к семейству Аллы Пугачевой. Год назад певица перебралась в Израиль и оборвала связи с нашей страной. Подобному примеру последовали и ее родственники. Внук артистки Никита Пресняков обосновался в США и там начал музыкальную карьеру с нуля. Молодой человек ведет уединенный образ жизни и редко общается с прессой, вот почему в Сети мало информации о нем. Однако недавно Никита вышел на связь с подписчиками и сделал заявление, встревожившее публику.

По словам Преснякова, на протяжении месяца он страдает от бессонных ночей и стресса. Как выяснилось, подобные ухудшения здоровья вызваны большой нагрузкой на работе. Никита признался: все это время он пытался снять клип по своей задумке, и только на днях идею удалось воплотить в жизнь.

«Месяц подготовки, нервов и бессонных ночей! Я воплотил клип, который задумал», — сообщил внук Пугачевой.

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