Местоположение Алексея известно: адвокат Блиновского попросила СК РФ прекратить его розыск

Адвокат Юлия Старостина, представляющая интересы предпринимателя и мужа Елены Блиновской Алексея, направила ходатайство в Следственный комитет России, попросив о прекращении его розыска. Она заявила, что местоположение Алексея известно.

О подаче ходатайства Старостина рассказала РЕН ТВ.

Она отметила, что следователь делал запросы в войсковую часть – Алексей продолжает служить. Адвокат не смогла объяснить, с чем связано объявление в розыск.

Информация об этом появилась 28 июня. В розыск Алексея объявили еще в начале месяца. В качестве обоснования говорилось, что он разыскивается по уголовной статье.

Это может быть связано с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сослуживец Блиновского, адвокат Эльман Пашаев также сообщал, что местоположение Алексея известно, а розыск не обоснован.