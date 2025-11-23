Местонахождение праха неизвестно: последнюю волю Плисецкой и Щедрина не исполнили

Балерина Майя Плисецкая и ее муж, композитор Родион Щедрин еще при жизни завещали, чтобы их прах после смерти развеяли над Россией, однако сделать это так и не удалось. Душеприказчик знаменитых артистов Владимир Титоренко признался, что ему неизвестно местонахождение праха.

«Я не знаю, что с этим делать, потому что последняя воля - соединить прах и развеять его над Россией. Как это сделать - я не представлю. Может быть, те, кто посмотрит эту передачу, помогут. Честно, не знаю, что с этим делать: я должен прийти к кому-то и сказать, что надо соединить прах и развеивать?» - задался он вопросом в эфире Первого канала.

Родион Щедрин умер в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет, Плисецкая умерла 2 мая 2015 года. Известно, что их тела были кремированы в Германии.

Брат балерины Азарий Плисецкий пообещал Титоренко помочь в установлении дальнейшей судьбы праха. Кроме того, свою помощь предложил и хореограф Николай Цискаридзе.

«Когда не стало Майи Михайловны — это было абсолютно неожиданно, но когда я узнал, что она сама не хотела никакого гражданского прощания, никакого там официоза, и если честно, я очень обрадовался... Она не хотела старости, она не любила вообще эту церемонию даже», — заявил артист.

Напомним, детей у Майи Плисецкой и Родиона Щедрина не было. Еще при жизни супруги составили завещание, в котором выразили желание, чтобы их прах был объединен и развеян над Россией.

Ранее председатель телеканала «БелРос», писатель Николай Ефимович рассказал, где и когда будет исполнена последняя воля знаменитых деятелей культуры. По его словам, прах, скорее всего будет развеян под Звенигородом в Московской области.