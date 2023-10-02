Место упокоения уже определено: тема будущих похорон Примадонны взбудоражила общественность

Тема будущих похорон певицы Аллы Пугачевой вновь обрастает новыми слухами. Журналисты телеканала «Царьград» решили проверить, насколько информация о предполагаемом месте упокоения Примадонны соответствует действительности.

В Сети принялись обсуждать кончину российской артистки на фоне слухов об ухудшении ее самочувствия. Муж Пугачевой, юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ), якобы уже начал подготовку к траурным мероприятиям.

Особый интерес вызывает информация о месте будущего упокоения звезды. Так, Примадонна якобы хотела быть похоронена на Кузьминском кладбище в Москве. И специально с этой целью она недавно приобрела там участок.

Однако журналисты внимательно рассмотрели информацию о покупке места под последнее пристанище и пришли к выводу, что «сенсация» была выдумана из ничего. Оказалось, что Пугачевой действительно принадлежит участок на кладбище, но он используется в качестве семейного захоронения. Там покоятся родственники певицы.

Ранее стала известна реакция Примадонны на присланное видео с могилы Бориса Моисеева. Исполнительница расплакалась, увидев памятник.

*признан иноагентом на территории РФ