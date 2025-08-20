«Место среди величайших»: клуб НХЛ «Детройт Ред Вингз» оказал высшую честь хоккеисту Сергею Федорову

Хоккейный клуб Североамериканской лиги «Детройт Ред Вингз» выведет из обращения номер 91. Так в НХЛ отмечают выдающиеся заслуги героев прошлого. В данном случае речь идет о российском игроке Сергее Федорове.

Об этом сообщают aif.ru.

Глава «Красных Крыльев» Детройта Крис Илич объявил, что церемония вывода из обращения номера, под которым играл российский нападающий, состоится 12 января 2026 года. Хоккейный свитер Федорова торжественно поднимут под своды арены «Литл-Сезарс» перед матчем.

«Для нас большая честь прославлять Сергея Федорова и поднять его номер 91 на законное место среди величайших игроков всех времен, носивших „Крылатое колесо“ на груди. Его исключительное мастерство, неустанный энтузиазм и непреходящее влияние делают его идеальным воплощением качеств, достойных этой самой престижной награды нашей франшизы», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Сергей Федоров выступал в составе «Детройта» на протяжении 13 сезонов. За это время он выиграл с командой три Кубка Стэнли и стал обладателем ряда престижных индивидуальных призов НХЛ, включая «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку североамериканской лиги.

Ранее супруга хоккеиста Александра Овечкина заявила, что они останутся жить в России.