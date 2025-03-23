Место прощания с актрисой Ларисой Голубкиной изменили по решению родных

Место прощания со звездой фильма «Гусарская баллада» Ларисой Голубкиной изменили по решению родных и близких актрисы. Об этом сообщается на официальной странице Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется, отпевание и прощание с Ларисой Голубкиной состоится 25 марта в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. Начало церемонии назначено на 11:00. Также сообщается, что народную артистку РСФСР похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, ранее депутат Мосгордумы Милена Авимская сообщила, что прощание с актрисой пройдет 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА), в котором та служила с 1964 года после окончания ГИТИСа.

22 марта Лариса Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет. В 2014 году знаменитости диагностировали болезнь Вальденстрёма — редкое злокачественное заболевание системы крови, которое медленно развивается. До последних дней артистка боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата — она жаловалась на сильные боли и почти не вставала с постели.

Ранее мы писали о том, что страдающей от редкого заболевания Ларисе Голубкиной дали неутешительный прогноз еще при жизни.