«Место, о котором мечтала с детства»: Анна Семенович раскрыла, что улетела из России

Известная певица Анна Семенович покинула Россию ради исполнения мечты. Об этом она рассказала в своем микроблоге.

Как призналась исполнительница, она с детства мечтала побывать в этом городе.

«Я вас интригую. Лечу в место, о котором мечтала с детства. Ни разу там не была», — раскрыла знаменитость, а позже призналась, что находится в Париже.

Артистка также выложила в соцсетях первые кадры из путешествия. Она уточнила, что специально планировала поездку в столицу Франции на День всех влюбленных.

Анна Семенович в июне минувшего года рассекретила своего нового избранника. Певица впервые встретилась с Денисом Шреером в караоке. По словам знаменитости, предприниматель, с детства живущий в Германии, не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Исполнительница признавалась, что мужчина красиво за ней ухаживал, а потом они вместе начали путешествовать.

Бывшая солистка группы «Блестящие» рассказывала, что ее возлюбленный по-прежнему официально женат. По признанию знаменитости, у Шреера на момент их знакомства были сложные отношения с женой и они не жили вместе, однако растили общего ребенка. Бизнесмен тогда же поговорил с матерью своего сына, сообщил о романе с другой женщиной и попросил у нее развода.

Ранее Анна Семенович рассказала о проблемах с психикой.