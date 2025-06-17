«Местные психопаты ищут врагов»: продюсер высказался о судьбе Сердючки после выступления на русском языке

51-летний артист Андрей Данилко, известный по псевдониму Верка Сердючка, оказался в центре скандала из-за выступления на русском языке. Продюсер Леонид Дзюник считает, что певца ждет наказание на родине.

По словам Дзюника, внутри Украины творится агония. Данилко ранее признавался в верности властям страны и говорил, что готов полностью перестать выступать в России. Поэтому его поступок, скорее всего, придется Киеву не по вкусу.

«Он сделал ставку не на ту лошадь. Его, скорее всего, накажут, оштрафуют. Местные психопаты ищут врагов там, где их нет, — приводит слова продюсера Абзац. — Они бьют своих, чтобы чужие боялись».

Если правонарушение совершено впервые, исполнитель будет обязан выплатить штраф в размере 8 500 грн (16 тыс. рублей). Каждый повторный эпизод уже обойдется в 11 900 грн (около 22 448 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что представителям артиста пришлось оправдываться. Они заявили, что Сердючка общалась со зрителями не на русском языке, а на «своем локальном диалекте — полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью образа». Они отметили, что Данилко исполнил несколько старых композиций «в оригинале».