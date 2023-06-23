Мешки под глазами и усталый вид: в Сети появилось честное фото Веры Брежневой без косметики и фильтров

Певица Вера Брежнева после отъезда из России стала много философствовать в Сети и делиться своими мыслями с поклонниками. Она рассказывала, что за последний год сильно поменяла мировоззрение и теперь считает, что никогда не будет прежней. Трансформировалось и ее восприятие собственной внешности. По ее словам, теперь она начала любить себя без косметики и использования фотошопа.

В личном блоге 41-летняя артистка опубликовала новое честное фото и призналась, что уже долгое время не прибегает к фильтрам и различным редакторам. Более того, зачастую она и не скрывает несовершенства кожи под макияжем. А все потому, что год назад она смогла принять себя.

«Когда мне исполнилось 40, перестала пользоваться украшающими фильтрами в соцсетях. Прошло время, и все больше это нравится. Тем более, что душу никакими фильтрами не украсишь», - отметила Брежнева.