Мешки под глазами и усталый вид: в Сети появилось честное фото Веры Брежневой без косметики и фильтров
41-летняя Вера Брежнева показала себя без косметики и заявила о принятии себя.
Фото: Starface.ru
Певица Вера Брежнева после отъезда из России стала много философствовать в Сети и делиться своими мыслями с поклонниками. Она рассказывала, что за последний год сильно поменяла мировоззрение и теперь считает, что никогда не будет прежней. Трансформировалось и ее восприятие собственной внешности. По ее словам, теперь она начала любить себя без косметики и использования фотошопа.
В личном блоге 41-летняя артистка опубликовала новое честное фото и призналась, что уже долгое время не прибегает к фильтрам и различным редакторам. Более того, зачастую она и не скрывает несовершенства кожи под макияжем. А все потому, что год назад она смогла принять себя.
«Когда мне исполнилось 40, перестала пользоваться украшающими фильтрами в соцсетях. Прошло время, и все больше это нравится. Тем более, что душу никакими фильтрами не украсишь», - отметила Брежнева.
Напомним, что недавно стало известно, что Вера Брежнева больше не сможет даже при желании вернуться в Россию. Дело в том, что у нее аннулировали вид на жительство. При этом паспорта гражданина РФ певица никогда не имела. Сейчас же она находится в Риге и готовится выступить на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле.