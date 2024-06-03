«Мерзко»: Ольга Орлова вышла из себя из-за ролика с плачущей дочкой Пелагеи

Певица Ольга Орлова прокомментировала поступок бывшего мужа Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина, который запретил дочери выезд из страны. Экс-солистка «Блестящих» считает, что он повел себя мерзко.

«Мерзко, когда отцы поступают вот так. Нет слов. Бедный ребенок», — написала возмущенная Орлова в социальных сетях.

В День защиты детей Пелагея опубликовала видео с семилетней дочерью, которая рыдает в аэропорту из-за запрета на выезд из России. Бабушка поздравила Таисию с окончанием учебного года и подарила ей путевку в Турцию. Семья собиралась улететь на отдых 26 мая, но, как оказалось, отец без предупреждения запретил дочери выезд за границу.

Девочка тщательно готовилась к поездке, продумывала, в каких нарядах будет ходить на отдыхе. Но ее просто «развернули» в аэропорту — из-за этого у Таисии случилась истерика.

Певица отметила, что Иван уже год не общался с родной дочерью, хотя он живет в Москве. Артистка пожелала всем детям, чтобы они никогда не сталкивались «с равнодушием и жестокостью каких-то мразей — особенно если ими оказываются вдруг их собственные родители».

Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина в 2016 году. В 2017 году она родила дочь Таисию, а уже в 2019 году супруги объявили, что разводятся, но хотят сохранить хорошие отношения.

Позже артистка рассказала, что родственники экс-супруга пожаловались на нее в соцсетях из-за видео с плачущей дочерью.