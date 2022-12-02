«Мерзкий лгун»: Солнцев разоблачил заговорившего об эмиграции Богомолова

Популярный блогер Рустам Солнцев часто высказывается о звездах шоу-бизнеса и деятелях искусств. Поклонники отмечают, что шоумен не стесняется открыто говорить на самые щекотливые темы. В этот раз он прокомментировал заявление режиссера Константина Богомолова об эмиграции.

Недавно муж телеведущей Ксении Собчак опубликовал в соцсетях пост, в котором ответил на слухи об эмиграции. Пользователи Сети часто упрекают мужчину в том, что он и его скандальная супруга имеют гражданство другой страны и готовятся к побегу из России.

«Я устал? Да. Я устал не от работы. Я устал от вопроса: «Уедете из России?». Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на земле», – признавался публике режиссер.

Многие поверили в искренность Константина, но только не Рустам Солнцев. Экс-участник проекта «Дом-2» возмутился и обвинил мужчину во лжи.

«Я считаю, друзья мои, что Богомолов – мерзкий лгун. Он врет. Он так не думает», – поделился мнением блогер в своем шоу «Руся in America».

Солнцев уверен, что муж Собчак лицемерит. На самом деле он не считает Россию лучшей страной на земле и «продает» свое мнение, чтобы держаться на плаву. Рустам отметил, что в какой-то момент режиссер вдруг сменил тематику своих спектаклей и даже пошел против собственной супруги.

«Стыдно, мерзко, низко. Учитывая, что в тот момент уже было понятно, кто что стоит. <...> Он себя зарекомендовал как брехун и шкура», – подытожил Рустам.

Блогер также заявил, что Ксения сейчас находится в «интересном положении», которое уже сложно скрывать под объемной одеждой.