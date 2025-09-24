«Мерзкая свинья»: Алена Кравец ударила приемную дочь в эфире шоу

Алена Кравец ударила приемную дочь в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Женщина долгое время конфликтует с Даниеллой, и взаимные упреки вылились в инцидент у всех на глазах.

Мать и приемная дочь встретились через полгода после разрыва отношений, чтобы найти биологического отца 18-летней девушки. Разговор не задался с первым минут. Алена Кравец и ее супруг Руслан обвинили Даниеллу во лжи, отметив, что телеведущая никогда не поднимала на нее руку.

Девушка опровергла эти обвинения и предложила матери пройти полиграф. Кравец, в свою очередь, заявила, что домработница находила письма, в которых Даниелла выражала желание избавиться от приемной семьи.

Кульминацией скандала стала реплика Даниеллы в адрес Алены Кравец, касающаяся того, что у телеведущей не могло быть своих детей. Эта фраза привела телеведущую в ярость. Она подошла к приемной дочери и нанесла ей несколько ударов по лицу.

«У меня нет детей только из-за того, что я тебя воспитывала. Ты поняла меня, мерзкая свинья? Знаете, что она писала? Что я бесплодная и какая-то не такая. Ты просто тварь!» — крикнула Кравец после инцидента и покинула студию.

Даниелла расплакалась, а ведущий программы Дмитрий Борисов был явно ошарашен произошедшим.

«Пусть приходит в себя после того, как получила пощечины от Алены», — прокомментировал он.

Спустя несколько минут Алена Кравец вернулась в зал, но не стала приносить извинений и прошла мимо Даниеллы. Ранее она потребовала от девушки отказаться от своей фамилии и прекратить любые контакты с семьей.

«Как хорошо, что она не наша», — добавила телеведущая.

