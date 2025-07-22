«Как собачку завели, а потом выкинули»: Стаса Садальского возмутила Алена Кравец, сдавшая дочь в детдом

Станислав Садальский резко осудил Алену Кравец, сдавшую в детдом собственную дочь. В личном блоге актер раскритиковал светскую львицу, которая «поиграла» и «выкинула» удочеренную девочку.

По мнению артиста, Алена Кравец ничего из себя не представляет, а лишь выставляет себя знаменитостью. Стас Садальский осудил поведение певицы, взявшей девочку из детского дома и отдавшей ее обратно, «наигравшись». Актер считает, что такой поступок непростителен, и посочувствовал 18-летней Даниэле.

«Певица, актриса, теперь еще и телеведущая… Алена Кравец все в одном флаконе. Кто-нибудь мне скажет, где, в каком сериале она снималась, что пела, что и где она „ведет“? Взяла девочку из приюта, ходила с ней по телешоу, а потом отправила в психушку. Как собачку завели. А потом выкинули. За собак бездомных печально, а здесь приемный ребенок. Не хочу никого судить, но девчонку реально жаль», — заявил Стас Садальский.

Также артист обратил внимание на то, что Алена Кравец часто дает комментарии о жизни Аллы Пугачевой, называя себя ее подругой.

«Теперь в СМИ новый вброс Аленки-милой девчонки. Кравец назвала себя близкой „подругой“ Пугачевой, объявила, что все олигархи с Рублевки обиделись и приняли на себя слова „рабы и холопы“ (на рабе шапка горит). <…> И еще на десерт… спросил у настоящей подруги Аллуси про врушку Аленку. „Была у нее эта криворукая педикюрщица Кравец, Макс* (Максим Галкин* признан иноагентом на территории РФ) ее выгнал, приставала во время среза мозолей с просьбами послушать ее заунывное пение“», — язвительно высказался актер.

Напомним, недавно общественность была шокирована, узнав, что 18-летняя дочь Алены Кравец на самом деле не является ей родной. Но еще большее удивление ждало публику позднее, когда выяснилось, что артистка сдала удочеренную девочку обратно в детдом, а перед этим поместила ее в психбольницу. Сама же Даниэла утверждала, что родители жестоко с ней обращались: «Случались избиения, маты, оры и крики в мой адрес».

Ранее Алена Кравец ответила на обвинения приемной дочери в жестокости: «Захотела похайпиться на моем имени».

*признан иноагентом на территории РФ