«Мерзкая ситуация»: Павла Прилучного раскритиковали за день рождения сына без Агаты Муцениеце

Актер Павел Прилучный подвергся массовой критике после дня рождения сына Тимофея. Звезду сериала «Мажор» осудили за то, что он не пригласил на семейный праздник экс-супругу и мать мальчика Агату Муцениеце.

11 января сыну Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофею исполнилось 12 лет. Мальчик решил провести праздник с новой семьей отца, а актрисы в этот день рядом с сыном не было. Артист поделился в личном блоге кадрами со дня рождения Тимофея, сделанными в загородном комплексе. На снимках звезда «Мажора» позировал вместе со старшим и младшим сыном Микаэлем, дочерью Мией и женой Зепюр Брутян.

«Отметили день рождения Тимофея в потрясающе волшебном месте! Все довольны и счастливы!» — подписал фото Павел Прилучный.

Публикация актера вызвала бурную реакцию со стороны пользователей Сети. Многие раскритиковали Павла Прилучного за то, что он не пригласил бывшую жену Агату Муцениеце на праздник.

«Это ужас! Как же без мамы день рождения сына?», «Как бы Вы не выставляли это „счастье“, но все адекватные люди понимают, какая это мерзейшая ситуация по отношению к женщине, которая родила этого ребенка и растила его 11 лет…», «Отчитался», «Но мама ведь тоже хотела бы быть с сыном в его день рождения!» — написали в комментариях.

Напомним, согласно решению суда, 12-летний сын артистов должен жить с Агатой Муцениеце, но, как выяснилось позднее, Тимофей отказался возвращаться к матери. Как утверждала сама актриса, она не виделась с сыном с августа, и он отказывается с ней общаться. Звезда сериала «Закрытая школа» была уверена, что на решение ребенка повлиял Павел Прилучный, и обвиняла бывшего в том, что тот «ведет против нее войну». Примечательно, что мальчик отметил Новый год вместе с семьей отца.

Ранее мы писали о том, что Алена Водонаева публично осудила Павла Прилучного, не отдающего сына Агате Муцениеце. Телеведущая заявила, что актер «публично самоутверждается», доказывая всем, что Тимофей хочет жить с ним.